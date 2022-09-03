«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» и продлил серию без поражений в новом сезоне

Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.

На 40-й минуте счёт открыл датский полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, ему ассистировал присоединившийся к команде летом бразилец Ришарлисон. Удвоил преимущество подопечных Антонио Конте нападающий Гарри Кейн — это произошло на 75-й минуте. Единственный мяч «Фулхэма» на 83-й минуте забил сербский форвард Александр Митрович, голевая передача на счету защитника команды Кенни Тете.