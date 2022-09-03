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19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» благодаря голам Винисиуса и Родриго обыграл «Бетис»

«Реал» дома обыграл «Бетис» в 4-м туре чемпионата Испании — 2:1.

Реал
БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте благодаря голу Винисиуса, который вышел один на один и перекинул вратаря севильского клуба. Гости ответили спустя 8 минут, забил Серхио Каналес.

В середине второго тайма победный гол «Реала» забил Родриго, который замкнул прострел Федерико Вальверде.

«Сливочные» лидирует в чемпионате Испании, одержав победы во всех 4 матчах ла лиги.

«Бетис» занимает второе место с 9 очками.

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Первый тайм: 1:1
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