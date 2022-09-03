«Реал» благодаря голам Винисиуса и Родриго обыграл «Бетис»
«Реал» дома обыграл «Бетис» в 4-м туре чемпионата Испании — 2:1.
Реал
БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Реал» дома обыграл «Бетис» в 4-м туре чемпионата Испании — 2:1.
Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте благодаря голу Винисиуса, который вышел один на один и перекинул вратаря севильского клуба. Гости ответили спустя 8 минут, забил Серхио Каналес.
В середине второго тайма победный гол «Реала» забил Родриго, который замкнул прострел Федерико Вальверде.
«Сливочные» лидирует в чемпионате Испании, одержав победы во всех 4 матчах ла лиги.
«Бетис» занимает второе место с 9 очками.