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21:09 (мск), источник: ТАСС

«Милан» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Милана».

Милан
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 3 сентября. «Милан» дома со счетом 3:2 обыграл «Интер» в игре пятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Сан-Сиро».

В составе победителей отличились Рафаэл Леау (28-я и 60-я минуты), Оливье Жиру (54) У «Интера» голы забили Марцело Брозович (21), Эдин Джеко (67).

Этот матч стал 233-м миланским дерби в истории, «Милан» одержал 79-ю победу. В 85 играх сильнее был «Интер», 69 матчей завершились вничью.

«Милан» благодаря победе возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, подопечные Стефано Пиоли набрали 11 очков. «Интер» занимает пятое место. На счету команды 9 очков. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Сампдорией» 10 сентября, «Интер» в этот же день примет «Торино».

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