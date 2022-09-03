«Милан» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 3 сентября. «Милан» дома со счетом 3:2 обыграл «Интер» в игре пятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Сан-Сиро».

В составе победителей отличились Рафаэл Леау (28-я и 60-я минуты), Оливье Жиру (54) У «Интера» голы забили Марцело Брозович (21), Эдин Джеко (67).

Этот матч стал 233-м миланским дерби в истории, «Милан» одержал 79-ю победу. В 85 играх сильнее был «Интер», 69 матчей завершились вничью.