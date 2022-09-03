«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в Ла Лиге
«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью (1:1) в матче 4-го тура Ла Лиги.
Реал Сосьедад
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«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью (1:1) в матче 4-го тура Ла Лиги.
Встреча проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьян.
В составе хозяев забитым мячом отметился нападающий Умар Садик. У гостей единственный гол на счету форварда Альваро Мораты.
Таким образом, «Реал Сосьедал» набрал 7 очков и расположился на 8-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Атлетико» с 7 баллами занимает 6-ю позицию.