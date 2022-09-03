Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 3 сентября. Футбольный клуб «Наполи» со счетом 2:1 обыграл «Лацио» в гостевом матче пятого тура чемпионата Италии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мин Чжэ Ким (38-я минута) и Хвича Кварацхелия (61). У «Лацио» гол забил Маттиа Цакканьи (4).

Кварацхелия забил четыре гола в пяти матчах чемпионата Италии текущего сезона. Грузинский полузащитник, выступавший с 2019 по 2022 год за казанский «Рубин», оформил дубль в матче против «Монцы» (4:0), а также отметился забитым мячом и голевой передачей в матче против «Вероны» (5:2). Кварацхелия вместе с сербским нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем и нидерландским полузащитником «Аталанты» Тёном Копмейнерсом делит лидерство в списке лучших бомбардиров итальянского первенства.

Главным тренером «Наполи» является Лучано Спаллетти, который с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга под руководством итальянца дважды становилась чемпионом России и по разу выигрывала кубок и суперкубок страны.