Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.09
Нант
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
3.09
Севилья
Барселона
03
Футбол. Зарубежный
3.09
Лацио
Наполи
12
Футбол. Премьер-лига
3.09
Динамо
Урал
21
Футбол. Зарубежный
3.09
Лион
Анже
50
Футбол. Зарубежный
3.09
Астон Вилла
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
3.09
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
40
Футбол. Зарубежный
3.09
Реал Сосьедад
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
3.09
Милан
Интер
32
Футбол. Премьер-лига
3.09
Краснодар
Сочи
21
Футбол. Зарубежный
3.09
Осер
Марсель
02
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
3.09
Реал
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
3.09
Брентфорд
Лидс
52
Футбол. Зарубежный
3.09
Челси
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
3.09
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
3.09
Ноттингем Форест
Борнмут
23
Футбол. Зарубежный
3.09
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
21
Футбол. Зарубежный
3.09
Вулверхэмптон
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
3.09
Байер
Фрайбург
23
Футбол. Зарубежный
3.09
Бохум
Вердер
02
Футбол. Зарубежный
3.09
Штутгарт
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
3.09
Унион Б
Бавария
11
Футбол. Зарубежный
3.09
Вольфсбург
Кельн
24
Футбол. Зарубежный
3.09
Фиорентина
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Кремонезе
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
3.09
Нижний Новгород
Факел
31
Футбол. Зарубежный
3.09
Мальорка
Жирона
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
3.09
Эвертон
Ливерпуль
00
Футбол. Премьер-лига
3.09
Оренбург
Химки
31
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
3.09
Лацио
Наполи
12
3.09
Милан
Интер
32
3.09
Фиорентина
Ювентус
11
1.09
Аталанта
Торино
31
1.09
Болонья
Салернитана
11
31.08
Ювентус
Специя
20
31.08
Наполи
Лечче
11
31.08
Эмполи
Верона
11
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
3 сентября, источник: ТАСС

Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

Команда из Неаполя одержала победу со счетом 2:1.

Лацио
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

ТАСС, 3 сентября. Футбольный клуб «Наполи» со счетом 2:1 обыграл «Лацио» в гостевом матче пятого тура чемпионата Италии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мин Чжэ Ким (38-я минута) и Хвича Кварацхелия (61). У «Лацио» гол забил Маттиа Цакканьи (4).

Кварацхелия забил четыре гола в пяти матчах чемпионата Италии текущего сезона. Грузинский полузащитник, выступавший с 2019 по 2022 год за казанский «Рубин», оформил дубль в матче против «Монцы» (4:0), а также отметился забитым мячом и голевой передачей в матче против «Вероны» (5:2). Кварацхелия вместе с сербским нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем и нидерландским полузащитником «Аталанты» Тёном Копмейнерсом делит лидерство в списке лучших бомбардиров итальянского первенства.

Главным тренером «Наполи» является Лучано Спаллетти, который с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга под руководством итальянца дважды становилась чемпионом России и по разу выигрывала кубок и суперкубок страны.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 11 очков. «Лацио» располагается на седьмой позиции с 8 очками. В следующем туре «Наполи» 10 сентября примет «Специю», «Лацио» днем позже сыграет на своем поле против «Вероны».

Читайте также
Лацио
1:2
Первый тайм: 1:1
Наполи
 Тарасова прокомментировала свой отъезд в США
Ласицкене: я не верила, что нас могут так жестоко наказать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь