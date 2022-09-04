«Барселона» разгромила «Севилью», у Левандовского пять голов в четырех матчах
Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье местная одноимённая команда играла с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании.
Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье местная одноимённая команда играла с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании.
Финальный свисток Матеу Лаоса ознаменовал крупную победу гостевой команды со счётом 3:0.
На 21-й минуте Рафинья с передачи Усмана Дембеле открыл счёт в матче и забил свой первый мяч за «Барселону».
На 36-й минуте Роберт Левандовски забил пятый гол за «Барселону» в трёх матчах. Кунде сделал мягкий заброс в штрафную, где оборона «Севильи» не уследила за рывком Левандовского, который технично обработал мяч грудью и с лёта пробил точно в угол ворот.
На 51-й минуте Эрик Гарсия забил третий мяч «Барселоны», доведя счёт до разгромного. После розыгрыша углового Рафинья выполнил подачу во вратарскую, Кунде головой сделал скидку Эрику Гарсии — и тот переправил мяч в сетку.
«Барселона» набрала 10 очков и вышла на вторую строчку турнирной таблицы. «Севилья» с одним очком остаётся на 17-й позиции.