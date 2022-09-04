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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» разгромила «Севилью», у Левандовского пять голов в четырех матчах

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье местная одноимённая команда играла с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании.

Севилья
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Финальный свисток Матеу Лаоса ознаменовал крупную победу гостевой команды со счётом 3:0.

На 21-й минуте Рафинья с передачи Усмана Дембеле открыл счёт в матче и забил свой первый мяч за «Барселону».

На 36-й минуте Роберт Левандовски забил пятый гол за «Барселону» в трёх матчах. Кунде сделал мягкий заброс в штрафную, где оборона «Севильи» не уследила за рывком Левандовского, который технично обработал мяч грудью и с лёта пробил точно в угол ворот.

На 51-й минуте Эрик Гарсия забил третий мяч «Барселоны», доведя счёт до разгромного. После розыгрыша углового Рафинья выполнил подачу во вратарскую, Кунде головой сделал скидку Эрику Гарсии — и тот переправил мяч в сетку.

«Барселона» набрала 10 очков и вышла на вторую строчку турнирной таблицы. «Севилья» с одним очком остаётся на 17-й позиции.

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