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00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря дублю Мбаппе после передач Месси и Неймара

«ПСЖ» на выезде обыграл «Нант» в 6-м туре чемпионата Франции — 3:0.

Нант
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Источник: Reuters

В составе гостей после передач Лионеля Месси и Неймара дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол забил Нуну Мендеш.

В середине первого тайма «Нант» остался вдесятером после прямой красной карточки Фабиу.

«ПСЖ» лидирует в лиге 1 с 16 очками. У «Нанта» 6 очков и 10-я строчка.

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0:3
Первый тайм: 0:1
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