«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря дублю Мбаппе после передач Месси и Неймара
«ПСЖ» на выезде обыграл «Нант» в 6-м туре чемпионата Франции — 3:0.
Нант
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
«ПСЖ» на выезде обыграл «Нант» в 6-м туре чемпионата Франции — 3:0.
В составе гостей после передач Лионеля Месси и Неймара дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол забил Нуну Мендеш.
В середине первого тайма «Нант» остался вдесятером после прямой красной карточки Фабиу.
«ПСЖ» лидирует в лиге 1 с 16 очками. У «Нанта» 6 очков и 10-я строчка.