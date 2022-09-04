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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спаллетти о Кварацхелии: Он был очень застенчив, когда я приглашал его на чашку чая. Но на поле он уверен в себе

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в восторге от новичка клуба Хвичи Кварацхелии.

Лацио
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Источник: AP 2022

В матче 5-го тура чемпионата Италии гол грузинского полузащитника принес неапалитанцам выездную победу над «Лацио» (2:1).

«У нас есть система скаутинга, наши сотрудники выясняют, кто доступен на рынке. Важно привести тех, кто сможет заменить уходящих. Когда игрока смотрят 4−5 человек, мы можем делать выводы о его качестве. Квара играл в России, о нем все хорошо отзывались.

Я пригласил его к себе домой на чашку чая, когда он подписал контракт. Он может контролировать любой мяч и делать это чисто, но он так застенчив в поведении. Он никогда не хочет быть в центре внимания, но когда играет в футбол, он очень уверен в себе», — сказал Спаллетти после матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кварацхелия провел за «Наполи» 5 матчей в текущем сезоне, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Лацио
1:2
Первый тайм: 1:1
Наполи
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