Спаллетти о Кварацхелии: Он был очень застенчив, когда я приглашал его на чашку чая. Но на поле он уверен в себе

«У нас есть система скаутинга, наши сотрудники выясняют, кто доступен на рынке. Важно привести тех, кто сможет заменить уходящих. Когда игрока смотрят 4−5 человек, мы можем делать выводы о его качестве. Квара играл в России, о нем все хорошо отзывались.



Я пригласил его к себе домой на чашку чая, когда он подписал контракт. Он может контролировать любой мяч и делать это чисто, но он так застенчив в поведении. Он никогда не хочет быть в центре внимания, но когда играет в футбол, он очень уверен в себе», — сказал Спаллетти после матча.