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12:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Тедеско может быть уволен из «Лейпцига» из-за неудачного старта в сезоне

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско может быть отправлен в отставку. Руководство клуба недовольно результатами «быков» на старте сезона-2022/2023, информирует Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно сведениям источника, президент «Лейпцига» ставит перед клубом весьма серьёзные задачи, особенно с учётом подписания дорогостоящих новичков — Тимо Вернера и Давида Раума. Команда Тедеско пока что этим серьёзным задачам не соответствует.

Отмечается, что в прошлом сезоне «Лейпциг» также неудачно стартовал под руководством Джесси Марша, и руководство клуба терпело до декабря. На этот раз боссы «быков» не готовы давать тренеру столько времени на исправление ситуации.

Напомним, «Лейпциг» набрал 5 очков в 5 матчах Бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице. Ранее Тедеско возглавлял московский «Спартак».

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