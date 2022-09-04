Тедеско может быть уволен из «Лейпцига» из-за неудачного старта в сезоне

Согласно сведениям источника, президент «Лейпцига» ставит перед клубом весьма серьёзные задачи, особенно с учётом подписания дорогостоящих новичков — Тимо Вернера и Давида Раума. Команда Тедеско пока что этим серьёзным задачам не соответствует.

Отмечается, что в прошлом сезоне «Лейпциг» также неудачно стартовал под руководством Джесси Марша, и руководство клуба терпело до декабря. На этот раз боссы «быков» не готовы давать тренеру столько времени на исправление ситуации.