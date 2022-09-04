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16:28 (мск), источник: Sports.Ru

Месси отдал 18 голевых в 2022 году — больше всех в топ-5 лиг Европы

Лионель Месси чаще всех ассистирует партнерам в топ-5 лиг Европы в 2022 году.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Во вчерашнем матче 6-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Нантом» (3:0) аргентинец дважды ассистировал нападающему парижан Килиану Мбаппе.

За счет этих результативных действий число голевых передач, сделанных Месси в 2022 году, достигло 18. Это лучший результат среди всех футболистов, выступающих в топ-5 лиг Европы.

В этом сезоне Месси забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 6 матчах Лиги 1.

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