«Атырау» сделал камбэк с 0:2 и вырвал победу у «Каспия» в КПЛ
Футболисты «Атырау» одолели актауский «Каспий» в 18-м туре чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Атырау
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Футболисты «Атырау» одолели актауский «Каспий» в 18-м туре чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Атырау и завершился со счетом 3:2. При этом по ходу игры «нефтяники» уступали в два мяча.
Счет в матче на 18-й минуте открыл вингер «Каспия» Иван Пешич. В начале второго тайма хорват оформил дубль (51-я) и удвоил преимущество гостей.
Однако «Атырау» хватило шести минут, чтобы сравнять счет. Сначала на 59-й минуте отличился Юрий Завезин, а после мяч на свой счет записал Андрия Филипович (65-я).
Победу «нефтяникам» принес Филипович, сделавший дубль на 86-й минуте.
После этой игры «Атырау» с 25 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице КПЛ, потеснив «Каспий» (23) на девятую строчку.