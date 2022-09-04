«Атырау» сделал камбэк с 0:2 и вырвал победу у «Каспия» в КПЛ

Источник: ФК "Атырау"

Матч прошел в Атырау и завершился со счетом 3:2. При этом по ходу игры «нефтяники» уступали в два мяча.

Счет в матче на 18-й минуте открыл вингер «Каспия» Иван Пешич. В начале второго тайма хорват оформил дубль (51-я) и удвоил преимущество гостей.

Однако «Атырау» хватило шести минут, чтобы сравнять счет. Сначала на 59-й минуте отличился Юрий Завезин, а после мяч на свой счет записал Андрия Филипович (65-я).

Победу «нефтяникам» принес Филипович, сделавший дубль на 86-й минуте.