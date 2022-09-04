Худший клуб КПЛ дважды вел, но потерпел поражение в матче с хет-триком
Футболисты «Мактаарала» потерпели поражение от павлодарского «Аксу» в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Мактаарала» потерпели поражение от павлодарского «Аксу» в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч, прошедший в Павлодаре, закончился со счетом 4:2. При этом по ходу игры гости дважды вели.
Сначала на 16-й минуте Жан Али Пайруз открыл счет, на что «Аксу» ответил точным ударом Тони Сильвы (18-я).
На 26-й минуте Биллал Себаихи вновь вывел «Мактаарал» вперед, реализовав пенальти, но еще до перерыва Еркебулан Тунгышбаев (31-я) восстановил равновесие.
В начале второго тайма Тунгышбаев (47-я) оформил дубль и вывел вперед уже «Аксу». На 64-й минуте он же оформил хет-трик и удвоил преимущество команды.
После этой игры «Мактаарал» с 13 очками замыкает турнирную таблицу КПЛ, «Аксу» (20) занимает десятое место.