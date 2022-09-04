Худший клуб КПЛ дважды вел, но потерпел поражение в матче с хет-триком

Источник: ФК "Мактаарал"

Матч, прошедший в Павлодаре, закончился со счетом 4:2. При этом по ходу игры гости дважды вели.

Сначала на 16-й минуте Жан Али Пайруз открыл счет, на что «Аксу» ответил точным ударом Тони Сильвы (18-я).

На 26-й минуте Биллал Себаихи вновь вывел «Мактаарал» вперед, реализовав пенальти, но еще до перерыва Еркебулан Тунгышбаев (31-я) восстановил равновесие.

В начале второго тайма Тунгышбаев (47-я) оформил дубль и вывел вперед уже «Аксу». На 64-й минуте он же оформил хет-трик и удвоил преимущество команды.