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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:20 (мск), источник: Vesti.kz

Худший клуб КПЛ дважды вел, но потерпел поражение в матче с хет-триком

Футболисты «Мактаарала» потерпели поражение от павлодарского «Аксу» в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аксу
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Источник: ФК "Мактаарал"

Матч, прошедший в Павлодаре, закончился со счетом 4:2. При этом по ходу игры гости дважды вели.

Сначала на 16-й минуте Жан Али Пайруз открыл счет, на что «Аксу» ответил точным ударом Тони Сильвы (18-я).

На 26-й минуте Биллал Себаихи вновь вывел «Мактаарал» вперед, реализовав пенальти, но еще до перерыва Еркебулан Тунгышбаев (31-я) восстановил равновесие.

В начале второго тайма Тунгышбаев (47-я) оформил дубль и вывел вперед уже «Аксу». На 64-й минуте он же оформил хет-трик и удвоил преимущество команды.

После этой игры «Мактаарал» с 13 очками замыкает турнирную таблицу КПЛ, «Аксу» (20) занимает десятое место.

Аксу
4:2
Первый тайм: 0:0
Мактаарал
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