«Ордабасы» пропустил два гола за 7 минут и проиграл аутсайдеру КПЛ
Шымкентский «Ордабасы» потерпел поражение от «Турана» в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» потерпел поражение от «Турана» в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Бекзат Кабылан (33-я) и Олжас Керимжанов (40-я).
В начале второго тайма (48-я) «Туран» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Олег Евдокимов.
Спустя десять минут «Ордабасы» воспользовался численным преимуществом и один мяч отыграл — отличился Карам Султанов (58-я).
При этом на 77-й минуте «Ордабасы» мог сравнять счет, но Эльхан Астанов не смог реализовать пенальти.
Благодаря этой победе «Туран» набрал 19 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице КПЛ. «Ордабасы» (26) идет шестым.