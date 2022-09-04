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19:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» пропустил два гола за 7 минут и проиграл аутсайдеру КПЛ

Шымкентский «Ордабасы» потерпел поражение от «Турана» в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Туран
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Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Бекзат Кабылан (33-я) и Олжас Керимжанов (40-я).

В начале второго тайма (48-я) «Туран» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Олег Евдокимов.

Спустя десять минут «Ордабасы» воспользовался численным преимуществом и один мяч отыграл — отличился Карам Султанов (58-я).

При этом на 77-й минуте «Ордабасы» мог сравнять счет, но Эльхан Астанов не смог реализовать пенальти.

Благодаря этой победе «Туран» набрал 19 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице КПЛ. «Ордабасы» (26) идет шестым.

Ордабасы
1:2
Первый тайм: 0:0
Туран
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