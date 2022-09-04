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20:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Антони в дебютном матче и дубль Рэшфорда помогли «Манчестер Юнайтед» обыграть «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» на своем поле в матче 6-го тура АПЛ — 3:1.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

В составе хозяев отличился дублем нападающий Маркус Рэшфорд, еще один гол забил форвард Антони, для которого эта игра стала дебютной в составе «МЮ». Единственный гол гостей на счету Букайо Саки.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 12 очками в 6 матчах. «Арсенал» лидирует с 15 очками в 6 встречах, сегодняшнее поражение стало для команды Микеля Артеты первым в текущем розыгрыше АПЛ. До этого «канониры» выиграли пять матчей подряд.

В следующем туре «Арсенал» сыграет дома против «Эвертона» (11 сентября, 16.00 мск), а «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Кристал Пэлас» (11 сентября, 18.30 мск).

Манчестер Юнайтед
3:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
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