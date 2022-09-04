«Шахтер» сохранил лидерство в чемпионате Беларуси по футболу

В домашней игре с гродненским «Неманом» хозяева вышли вперед на 5-й минуте после точного удара Егора Филипенко. Гости не остались в долгу и ответили голами Андрея Якимова и Павла Савицкого. Однако добиться победы «Неману» не удалось — на 58-й минуте игры Фессу Плакка сравнял результат — ничья 2:2.