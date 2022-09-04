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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:31 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» сохранил лидерство в чемпионате Беларуси по футболу

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» прервал шестиматчевую победную серию, но сохранил лидерство в турнирной таблице футбольного чемпионата Беларуси после матчей 20-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
НеманЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: ФК "Шахтер"

В домашней игре с гродненским «Неманом» хозяева вышли вперед на 5-й минуте после точного удара Егора Филипенко. Гости не остались в долгу и ответили голами Андрея Якимова и Павла Савицкого. Однако добиться победы «Неману» не удалось — на 58-й минуте игры Фессу Плакка сравнял результат — ничья 2:2.

Основные конкуренты действующих чемпионов свои поединки выиграли. Минское «Динамо» разгромило на своем поле аутсайдера первенства могилевский «Днепр» с сухим счетом 4:0, борисовский БАТЭ в гостях переиграл «Гомель» — 1:0 а столичный «Энергетик-БГУ» в Молодечно одолел «Ислочь» из Минского района — 3:2. В этой игре голевой дубль оформил узбекский нападающий минчан Бобир Абдихоликов, который продолжает возглавлять бомбардирскую гонку, забив 19 мячей.

Результаты остальных встреч 20-го тура: «Витебск» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 3:1, «Слуцк» — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0.

Турнирное положение: «Шахтер» (Солигорск) — 40 очков (19 матчей), «Динамо» (Минск) — 39 (19), БАТЭ — 39 (20), «Энергетик-БГУ» — (Минск) — 38 (19), «Минск» — 33 (20), «Ислочь» (Минский район) — 31 (20), «Гомель» — 31 (20), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 29 (20), «Неман» (Гродно) — 27 (19), «Славия» (Мозырь) — 25 (20), «Белшина» (Бобруйск) — 23 (20), «Слуцк» — 21 (20), «Витебск» — 18 (20), «Динамо» (Брест) — 15 (19), «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (20), «Днепр» (Могилев) — 9 (20).

В следующем туре встречаются:

9 сентября. «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест), «Славия» (Мозырь) — «Слуцк»;.

10 сентября. «Минск» — «Ислочь» (Минский район), «Днепр» (Могилев) — «Витебск», БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск);.

11 сентября. «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Белшина» (Бобруйск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск).

Шахтер С
2:2
Первый тайм: 0:0
Неман
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