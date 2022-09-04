Казахстанский футболист попал в сборную тура европейского чемпионата
Казахстанский футболист Динмухамед Кашкен, выступающий за «Жальгирис», попал в символическую сборную 24-го тура чемпионата Литвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Жальгирис К
Казахстанский футболист Динмухамед Кашкен, выступающий за «Жальгирис», попал в символическую сборную 24-го тура чемпионата Литвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кашкен отыграл 90 минут в матче против «Хегельман Литауэн» и помог своей команде одержать выездную победу со счетом 4:1.
Сборную тура представила Ассоциация литовских футбольных клубов.
Напомним, 22-летний Кашкен перешел в «Жальгирис» в марте 2022 года в качестве свободного агента. В активе защитника молодежной сборной Казахстана три матча в чемпионате Литвы. «Жальгирис» тренирует казахстанский специалист Владимир Чебурин.