Казахстанский футболист попал в сборную тура европейского чемпионата

Кашкен отыграл 90 минут в матче против «Хегельман Литауэн» и помог своей команде одержать выездную победу со счетом 4:1.

Напомним, 22-летний Кашкен перешел в «Жальгирис» в марте 2022 года в качестве свободного агента. В активе защитника молодежной сборной Казахстана три матча в чемпионате Литвы. «Жальгирис» тренирует казахстанский специалист Владимир Чебурин.