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21:47 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист попал в сборную тура европейского чемпионата

Казахстанский футболист Динмухамед Кашкен, выступающий за «Жальгирис», попал в символическую сборную 24-го тура чемпионата Литвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жальгирис К
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Источник: ФК "Жальгирис"

Кашкен отыграл 90 минут в матче против «Хегельман Литауэн» и помог своей команде одержать выездную победу со счетом 4:1.

Сборную тура представила Ассоциация литовских футбольных клубов.

Напомним, 22-летний Кашкен перешел в «Жальгирис» в марте 2022 года в качестве свободного агента. В активе защитника молодежной сборной Казахстана три матча в чемпионате Литвы. «Жальгирис» тренирует казахстанский специалист Владимир Чебурин.

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