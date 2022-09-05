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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

На трибунах стадиона «Черноморец» в Одессе украинизировали название команды

На трибунах одесского стадиона «Черноморец» надпись с названием одноимённой команды, выполненную на русском языке, сменили на украинский, сообщает телеграм-канал клуба.

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«Трава зелёная, небо голубое, настроение бодрое, название команды — на украинском», — написано в соцсети одесской команды.

После трёх туров украинской Премьер-лиги «Черноморец» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе два очка. Лидером соревнований на данный момент является «Заря», выигравшая все три стартовых матча. Второе место в таблице занимает «Шахтёр», набравший семь очков. Один из грандов украинского футбола, киевское «Динамо», находится на 15-й строчке таблицы. Команда Мирчи Луческу потерпела поражение в первых двух турах и имеет одну игру в запасе.

Напомним, чемпионат Украины стартовал 23 августа.

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