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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Униона» предложил не играть зимой из-за высоких цен на освещение и отопление

Президент «Унион Берлин» Дирк Цинглер выразил мнение о том, как рост цен на энергоносители может влиять на футбольную составляющую при проведении матчей чемпионата Германии.

Унион БЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Как повлияет рост цен на энергоносители на Бундеслигу? Мы должны найти ту грань, по которой люди всё ещё могут позволить себе посмотреть футбол без повышения цен на билеты и с сохранением заработка для клубов. У нас вы по-прежнему можете приобрести билет на лучшие места за 15 евро.

Для нас футбол — это не бизнес и не максимизация доходов. Футбол для нас — это дарить людям радость и счастье на три часа раз в неделю. Конечно, приятно, когда приезжает “Бавария”. Но вы можете поговорить со всеми здесь: всем было бы так же приятно, если бы приехал “Висмут” или дрезденское “Динамо”. Конечно, мы хотим играть с одними из лучших. Но не потому, что мы хотим показать себя всему миру, а потому, что хотим предложить людям всё самое лучшее.

Конечно, мы сможем урегулировать вопрос по ценам на энергоносители. Но нам нужно будет подумать, не хотим ли мы в будущем играть в период с мая по август, а не зимой. Зимой нам нужны освещение и отопление. Скандинавы играют летом, а зимой всё заканчивается. Если это действительно произойдёт, как прогнозируется, нам нужно будет обсудить расписание матчей и в лиге, и с нашими медиапартнёрами. В любом случае летом играть приятнее, чем зимой, когда вы замерзаете, а пиво слишком холодное», — приводит слова Цинглера Berliner Zeitung.

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