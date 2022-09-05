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12:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Выбежавший на поле фанат атаковал футболистов после матча

Фанат выбежал на поле и атаковал футболистов после матча пятого тура чемпионата Турции. Об этом сообщает FutbolArena в Twitter.

Бешикташ
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Встреча между «Бешикташем» и «Анкарагюджю» прошла в воскресенье, 4 сентября, и завершилась со счетом 3:2. После окончания матча на поле выбежал фанат и с разбега влетел ногами в игрока команды победителей Салиха Учана. Отмечается, что в инциденте также пострадал его одноклубник Дженк Тосун. По информации источника, полиция задержала нападавшего.

После пяти сыгранных матчей «Бешикташ» занимает первое место в турнирной таблице. На счету команды 13 очков. «Анкарагюджю» с одним очком замыкает турнирную таблицу.

В марте в результате массовой драки в матче девятого тура чемпионата Мексики по футболу между «Керетаро» и «Атласа» погибли 17 человек. Встреча была прервана на 62-й минуте из-за беспорядков на трибунах. К этому моменту «Атлас» вел со счетом 1:0.

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