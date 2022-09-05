Выбежавший на поле фанат атаковал футболистов после матча

Встреча между «Бешикташем» и «Анкарагюджю» прошла в воскресенье, 4 сентября, и завершилась со счетом 3:2. После окончания матча на поле выбежал фанат и с разбега влетел ногами в игрока команды победителей Салиха Учана. Отмечается, что в инциденте также пострадал его одноклубник Дженк Тосун. По информации источника, полиция задержала нападавшего.

После пяти сыгранных матчей «Бешикташ» занимает первое место в турнирной таблице. На счету команды 13 очков. «Анкарагюджю» с одним очком замыкает турнирную таблицу.