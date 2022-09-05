16-летний российский футболист подписал контракт с испанским клубом

Сроки соглашения 16-летнего игрока с командой не уточняются. Джаватханов является воспитанником московской футбольной школы «Девятка» и проживает в Каталонии.

1 сентября московское «Динамо» сообщило, что переход 19-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна в лондонский «Челси» не состоится из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрывались, но в СМИ появилась информация, что англичане не могут заплатить россиянам из-за санкций.