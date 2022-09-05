Роналду не забивает 7 матчей АПЛ подряд — это худшая его серия с сезона-2008/09

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не может забить на протяжении семи матчей Премьер-лиги подряд (с учетом прошлого сезона).

Это худшая серия португальца в рамках чемпионата с сезона-2008/09. Тогда он также в составе «МЮ» выдал серию без голов из девяти игр в АПЛ.