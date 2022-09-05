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12:47 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду не забивает 7 матчей АПЛ подряд — это худшая его серия с сезона-2008/09

Продлилась безголевая серия Криштиану Роналду в АПЛ.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не может забить на протяжении семи матчей Премьер-лиги подряд (с учетом прошлого сезона).

Это худшая серия португальца в рамках чемпионата с сезона-2008/09. Тогда он также в составе «МЮ» выдал серию без голов из девяти игр в АПЛ.

Отметим, что на текущем отрезке без забитых мячей 37-летний нападающий выходил в стартовом составе всего в двух играх из семи.

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