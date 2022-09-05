«Дзюба тяжелый, как грузовик». Что говорят в Турции об игре российского форварда
Артем вышел на замену и помог команде спасти ничью.
Артем вышел на замену и помог команде спасти ничью.
Артем Дзюба провел свой третий матч за «Адану Демирспор». В воскресенье команда Винченцо Монтеллы неожиданно потеряла очки в гостях у аутсайдера турецкой суперлиги — «Хатайспора». А российский нападающий оставил неоднозначное впечатление у турецких фанатов.
В игре против «Хатайспора» Дзюба впервые остался в запасе. В середине первого тайма «Адана Демирспор» пропустил, но по игре команда смотрелась неплохо: статистика ударов была 11:10 в пользу соперника, а по голевым моментам — равенство 3:3 (по данным InStat).
«Адана Демирспор» нарастил давление после перерыва. Сказался выход Дзюбы на 63-й минуте. Нападающий неплохо навязывал борьбу в чужой штрафной и нанес два удара по воротам, один из которых пришелся в створ.
Преимущество «Аданы Демирспор» было неоспоримым во втором тайме, но сравнять счет долгое время не удавалось. Лишь в компенсированное время гости забили, хотя могли рассчитывать и на победу. Итоговая статистика по голевым моментам — 9:4 в пользу «Аданы».
Что касается Дзюбы, то он получил оценку 6,3 от портала WhoScored. Это больше, чем у Бритта Ассомбалонга, который вышел в основе и расположился в центре атаки (6,1). К двум ударам россиянин добавил одну ключевую передачу и четыре верховых единоборства (50% выигранных).
Еще по ходу первого тайма болельщики «Аданы Демирспор» призывали Винченцо Монтеллу выпустить Артема.
Николай Егорычев