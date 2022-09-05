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16:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дзюба тяжелый, как грузовик». Что говорят в Турции об игре российского форварда

Артем вышел на замену и помог команде спасти ничью.

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Источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба провел свой третий матч за «Адану Демирспор». В воскресенье команда Винченцо Монтеллы неожиданно потеряла очки в гостях у аутсайдера турецкой суперлиги — «Хатайспора». А российский нападающий оставил неоднозначное впечатление у турецких фанатов.

Ход матча и статистика Артема

В игре против «Хатайспора» Дзюба впервые остался в запасе. В середине первого тайма «Адана Демирспор» пропустил, но по игре команда смотрелась неплохо: статистика ударов была 11:10 в пользу соперника, а по голевым моментам — равенство 3:3 (по данным InStat).

«Адана Демирспор» нарастил давление после перерыва. Сказался выход Дзюбы на 63-й минуте. Нападающий неплохо навязывал борьбу в чужой штрафной и нанес два удара по воротам, один из которых пришелся в створ.

Преимущество «Аданы Демирспор» было неоспоримым во втором тайме, но сравнять счет долгое время не удавалось. Лишь в компенсированное время гости забили, хотя могли рассчитывать и на победу. Итоговая статистика по голевым моментам — 9:4 в пользу «Аданы».

Что касается Дзюбы, то он получил оценку 6,3 от портала WhoScored. Это больше, чем у Бритта Ассомбалонга, который вышел в основе и расположился в центре атаки (6,1). К двум ударам россиянин добавил одну ключевую передачу и четыре верховых единоборства (50% выигранных).

Что пишут фанаты об игре Дзюбы

Еще по ходу первого тайма болельщики «Аданы Демирспор» призывали Винченцо Монтеллу выпустить Артема.

  • «Пора выпускать Дзюбу и вытаскивать этот матч», — был уверен boJack.
  • «Первое, что приходит в голову, глядя на плохую игру команды, — это выпустить Дзюбу во втором тайме и ждать голов со стандарта», — немного пророчески написал yemrealpsar, ведь «Адана Демирспор» сравнял счет именно со штрафного, когда россиянин навязал борьбу вблизи ворот.
  • «Срочно нужен Дзюба», — написал rosireyizzz.
  • Несмотря на причастность к забитому мячу, Дзюба оставил смешанные впечатления от своей игры. «Команде явно нужен нападающий. По крайней мере, пока Дзюба не наберет оптимальную форму», — заявил duburcu1.
  • «Дзюбу нужно больше наигрывать, — уверен Berkay K. — Команда еще не знает его как игрока и не понимает, на что он способен».
  • «Ассомбалонга и Дзюба сыграли ниже ожиданий», — написал Oguzhan Delen.
  • «Дзюба тяжелый, как грузовик. Даже от земли оторваться не может», — отметил Murat.
  • «Заметно, что Дзюбе не хватает физической формы», — написал SimsekGibi.
  • «Я много лет говорил о том, что нападающие типа Дзюбы, Вегхорста или Митровича отлично подходят для нашего чемпионата. Первые двое приехали в Турцию только в этом году. Дайте Дзюбе набрать форму, и он покажет, на что способен. Даже сегодня он, выйдя с замены, уничтожил оборону соперника своей мощью», — с оптимизмом заявил Yucel.

Николай Егорычев

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