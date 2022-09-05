«Дзюба тяжелый, как грузовик». Что говорят в Турции об игре российского форварда

Артем Дзюба провел свой третий матч за «Адану Демирспор». В воскресенье команда Винченцо Монтеллы неожиданно потеряла очки в гостях у аутсайдера турецкой суперлиги — «Хатайспора». А российский нападающий оставил неоднозначное впечатление у турецких фанатов.

Ход матча и статистика Артема

В игре против «Хатайспора» Дзюба впервые остался в запасе. В середине первого тайма «Адана Демирспор» пропустил, но по игре команда смотрелась неплохо: статистика ударов была 11:10 в пользу соперника, а по голевым моментам — равенство 3:3 (по данным InStat).

«Адана Демирспор» нарастил давление после перерыва. Сказался выход Дзюбы на 63-й минуте. Нападающий неплохо навязывал борьбу в чужой штрафной и нанес два удара по воротам, один из которых пришелся в створ.

Преимущество «Аданы Демирспор» было неоспоримым во втором тайме, но сравнять счет долгое время не удавалось. Лишь в компенсированное время гости забили, хотя могли рассчитывать и на победу. Итоговая статистика по голевым моментам — 9:4 в пользу «Аданы».

Что касается Дзюбы, то он получил оценку 6,3 от портала WhoScored. Это больше, чем у Бритта Ассомбалонга, который вышел в основе и расположился в центре атаки (6,1). К двум ударам россиянин добавил одну ключевую передачу и четыре верховых единоборства (50% выигранных).

Что пишут фанаты об игре Дзюбы

Еще по ходу первого тайма болельщики «Аданы Демирспор» призывали Винченцо Монтеллу выпустить Артема.

«Пора выпускать Дзюбу и вытаскивать этот матч», — был уверен boJack.

«Первое, что приходит в голову, глядя на плохую игру команды, — это выпустить Дзюбу во втором тайме и ждать голов со стандарта», — немного пророчески написал yemrealpsar, ведь «Адана Демирспор» сравнял счет именно со штрафного, когда россиянин навязал борьбу вблизи ворот.

ведь «Адана Демирспор» сравнял счет именно со штрафного, когда россиянин навязал борьбу вблизи ворот. «Срочно нужен Дзюба», — написал rosireyizzz.

Несмотря на причастность к забитому мячу, Дзюба оставил смешанные впечатления от своей игры. «Команде явно нужен нападающий. По крайней мере, пока Дзюба не наберет оптимальную форму», — заявил duburcu1.

«Дзюбу нужно больше наигрывать, — уверен Berkay K. — Команда еще не знает его как игрока и не понимает, на что он способен».

— Команда еще не знает его как игрока и не понимает, на что он способен». «Ассомбалонга и Дзюба сыграли ниже ожиданий», — написал Oguzhan Delen.

«Дзюба тяжелый, как грузовик. Даже от земли оторваться не может», — отметил Murat.

«Заметно, что Дзюбе не хватает физической формы», — написал SimsekGibi.

«Я много лет говорил о том, что нападающие типа Дзюбы, Вегхорста или Митровича отлично подходят для нашего чемпионата. Первые двое приехали в Турцию только в этом году. Дайте Дзюбе набрать форму, и он покажет, на что способен. Даже сегодня он, выйдя с замены, уничтожил оборону соперника своей мощью», — с оптимизмом заявил Yucel.