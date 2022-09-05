Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Альмерия
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино
Лечче
10
Футбол. Премьер-лига
20:00
Торпедо
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Монца
Аталанта
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Эмполи
22
Футбол. Зарубежный
4.09
Валенсия
Хетафе
51
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
4.09
Ницца
Монако
01
4.09
Труа
Ренн
11
4.09
Аяччо
Лорьян
01
4.09
Брест
Страсбур
11
4.09
Клермон Фут
Тулуза
20
4.09
Реймс
Ланс
11
4.09
Монпелье
Лилль
13
3.09
Нант
ПСЖ
03
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
20:47 (мск), источник: Sport24

Мбаппе рассказал о непростых отношениях с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своих отношениях с партнером по команде Неймаром.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх

Напомним, бразильский форвард «лайкал» посты в соцсетях, где критиковался выбор Мбаппе в качестве штатного исполнителя 11-метровых.

"Это наш шестой совместный сезон. У нас всегда были отношения, основанные на взаимоуважении. У нас были как менее, так и более приятные моменты. Временами мы производим впечатление лучших друзей, а иногда реже общаемся друг с другом. Такова природа наших отношений.

Но между нами есть большое взаимоуважение. Так или иначе, я очень уважаю то, каким игроком является Неймар, и то, как он важен для команды. Когда в команде есть два футболиста с сильным характером, все не может быть неизменно. Конечно, временами происходят определенные вещи, но это всегда в интересах «ПСЖ» и с уважением друг к другу", — цитирует Мбаппе Maxifoot.

 Бывшая жена лучшего бомбардира «Зенита» сделала откровенное признание: «Творю вещи, за которые стыдно»
Анфиса Чехова засветила трусики средь бела дня на улице в Америке
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь