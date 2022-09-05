Мбаппе рассказал о непростых отношениях с Неймаром

"Это наш шестой совместный сезон. У нас всегда были отношения, основанные на взаимоуважении. У нас были как менее, так и более приятные моменты. Временами мы производим впечатление лучших друзей, а иногда реже общаемся друг с другом. Такова природа наших отношений.

Но между нами есть большое взаимоуважение. Так или иначе, я очень уважаю то, каким игроком является Неймар, и то, как он важен для команды. Когда в команде есть два футболиста с сильным характером, все не может быть неизменно. Конечно, временами происходят определенные вещи, но это всегда в интересах «ПСЖ» и с уважением друг к другу", — цитирует Мбаппе Maxifoot.