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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» продаст легионера в клуб РПЛ. Известна сумма трансфера

Нидерландский нападающий «Астаны» Раи Влут может перебраться в чемпионат России, сообщает Meta-ratings.kz. Известны некоторые детали перехода.

Астана
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Источник: ФК "Астана"

Форвардом активно интересуется российский «Урал», который предложил более выгодные финансовые условия игроку. По информации источника, российский клуб заплатит за футболиста 250 тысяч евро, а transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч.

Добавим, что Влут пришел в столичный клуб в качестве свободного агента при участии спортивного директора Мурата Тлешева и экс-исполнительного директора Санжара Сейтказинова.

В текущем сезоне КПЛ на счету форварда 13 матчей, в которых Влут забил пять голов. Его контракт с «Астаной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Что касается «Урала», то российский клуб идет на последнем месте в российском чемпионате, набрав одно очко в восьми играх. Трансферное окно в РПЛ закроется 8 сентября.

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