«Астана» продаст легионера в клуб РПЛ. Известна сумма трансфера

Источник: ФК "Астана"

Форвардом активно интересуется российский «Урал», который предложил более выгодные финансовые условия игроку. По информации источника, российский клуб заплатит за футболиста 250 тысяч евро, а transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч.

Добавим, что Влут пришел в столичный клуб в качестве свободного агента при участии спортивного директора Мурата Тлешева и экс-исполнительного директора Санжара Сейтказинова.

В текущем сезоне КПЛ на счету форварда 13 матчей, в которых Влут забил пять голов. Его контракт с «Астаной» рассчитан до 30 июня 2023 года.