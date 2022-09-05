«Астана» продаст легионера в клуб РПЛ. Известна сумма трансфера
Нидерландский нападающий «Астаны» Раи Влут может перебраться в чемпионат России, сообщает Meta-ratings.kz. Известны некоторые детали перехода.
Нидерландский нападающий «Астаны» Раи Влут может перебраться в чемпионат России, сообщает Meta-ratings.kz. Известны некоторые детали перехода.
Форвардом активно интересуется российский «Урал», который предложил более выгодные финансовые условия игроку. По информации источника, российский клуб заплатит за футболиста 250 тысяч евро, а transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч.
Добавим, что Влут пришел в столичный клуб в качестве свободного агента при участии спортивного директора Мурата Тлешева и экс-исполнительного директора Санжара Сейтказинова.
В текущем сезоне КПЛ на счету форварда 13 матчей, в которых Влут забил пять голов. Его контракт с «Астаной» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Что касается «Урала», то российский клуб идет на последнем месте в российском чемпионате, набрав одно очко в восьми играх. Трансферное окно в РПЛ закроется 8 сентября.