Мбаппе рассказал о влиянии Макрона на его решение остаться в ПСЖ

«Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом о своем будущем. Макрон сказал мне: “Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для страны”. Конечно, когда президент говорит такие слова, это имеет значение», — заявил Мбаппе.

Футболист добавил, что не просил права голоса в управлении командой и трансферной политикой. Мбаппе также объяснил, что остался в ПСЖ не из-за большого контракта. «В любом клубе, куда бы я ни пошел, я получу деньги. Я буду игроком такого типа везде», — сказал нападающий.