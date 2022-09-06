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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Мбаппе рассказал о влиянии Макрона на его решение остаться в ПСЖ

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о влиянии президента Франции Эммануэля Макрона на его решение продлить контракт с клубом. Его слова приводит The New Yourk Times.

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Источник: Reuters

«Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом о своем будущем. Макрон сказал мне: “Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для страны”. Конечно, когда президент говорит такие слова, это имеет значение», — заявил Мбаппе.

Футболист добавил, что не просил права голоса в управлении командой и трансферной политикой. Мбаппе также объяснил, что остался в ПСЖ не из-за большого контракта. «В любом клубе, куда бы я ни пошел, я получу деньги. Я буду игроком такого типа везде», — сказал нападающий.

21 мая стало известно, что Мбаппе отказался от трансфера в мадридский «Реал» и продолжит карьеру во французской команде. Новый контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. По данным ESPN, зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

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