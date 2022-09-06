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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дикий автогол сломал карьеру футболисту и возмутил власти Бразилии: видео

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Футболист бразильского «Атлетико Амазоненсе» Жулио Кампос забил странный автогол в матче второй лиги чемпионата штата Амазонас.

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Источник: Соцсети "Атлетико Амазоненсе"

«Атлетико Амазоненсе» принимал клуб «Суль Америка» и разгромно уступил со счетом 1:4. На 90-й минуте Кампос, получив мяч рядом со штрафной, пробил по своим воротам и установил окончательный счет. Партнеры не проявили бурной реакции на действия одноклубника и спокойно пошли к центру поля.

Клуб разорвал контракт с Кампосом и голкипером команды Луисом Антонио. По информации Yahoo, случаем заинтересовались правоохранительные органы, которые подозревают влияние ставок на ситуацию. Отмечается, что Кампос уже был замешан в подозрительной истории, связанной со странными действиями в игре.

Президент «Атлетико Амазоненсе» Энрике Барбоза да Коста рассказал, что провел беседу с Кампосом после матча. В ходе нее футболист утверждал, что совершенное им действие было способом выразить протест против удручающей игры одноклубников на протяжении встречи.

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