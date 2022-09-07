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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Супербомбардир РПЛ проваливается в Европе. Похоже, уход из «Зенита» — глупейшее решение

Азмун не забивает за «Байер». Стоило ли так рваться в Бундеслигу?

Байер
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Источник: AFP 2022

Немецкий «Байер» — один из тех европейских клубов, за которыми мы следим с особым вниманием. Единственный представитель России в этом сезоне Лиги чемпионов Андрей Лунёв выступает как раз за Леверкузен. Впрочем, «выступает» — это всё-таки громко сказано. Наш голкипер довольствуется ролью сменщика основного вратаря и капитана команды Лукаша Градецки.

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Зато стабильно получает свои минуты в «Байере» другой экс-зенитовец — Сердар Азмун. Вот только карьера в Бундеслиге складывается у нападающего не лучше, чем у Лунёва. По крайней мере, сам иранец наверняка очень разочарован.

В «Зените» Азмун, играя в паре с Артёмом Дзюбой, был супербомбардиром и бил клубные рекорды. Например, на первые 50 результативных действий в составе сине-бело-голубых Сердару потребовалось лишь 58 матчей. Он превзошёл достижение Халка — достиг этой отметки чуть быстрее бразильца. Всего же иранец наколотил 62 мяча в 104 матчах за петербургскую команду. Нападающий выигрывал гонку снайперов РПЛ и, казалось, доказывал, что готов к топ-лиге Европы, ведь у Сергея Семака он забивал голы «Лиону», «Бенфике», «Ювентусу» и «Челси» в Лиге чемпионов, «Вильярреалу» и «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы.

Источник: AP 2022

Как Азмун уходил из «Зенита», помнят все. Расставание получилось не таким красивым, как должно было быть, но петербургский клуб, пожалуй, выжал максимум из этой ситуации. Сердара продали за € 2,5 млн (по данным Transfermarkt), чтобы не отдавать игрока бесплатно по истечении срока его контракта летом 2022-го.

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Первые полгода у Азмуна в «Байере» не получились, но это списали на адаптацию. Во второй половине сезона-2021/2022 нападающий принял участие в 11 играх Леверкузена, а в основу попал только четыре раза.

Единственным удачным для иранца стал матч со слабейшей командой Бундеслиги — «Гройтер Фюрт» (4:1). Сердар стал автором победного гола и сделал голевую передачу. У «Байера» много забивал Патрик Шик — второй снайпер чемпионата Германии прошлого сезона. Азмуну оставалось надеяться только на то, что тренер Херардо Сеоане будет наигрывать их в паре, как было с Дзюбой. Приход иранца принёс «Байеру» весной 2022-го неожиданную пользу: вдруг раззабивался аргентинец Лукас Аларио, которого после его яркого отрезка удалось продать в «Айнтрахт» за € 6 млн.

Бывший тренер иранца Курбан Бердыев объяснял, почему Азмун не засверкал в Бундеслиге с первых матчей:

«Давал ли я совет Азмуну, когда он переходил в “Байер”? Нет. Мы с ним постоянно на связи, но последнее решение он принимал сам. Ни я, ни его отец не повлияли на него. Он попросил нас: “Давайте я сам приму решение”. Хотя я был сторонником того, чтобы он уехал в Англию. Там были серьёзные варианты. Он хотел как трамплин использовать Германию. Мне кажется, что он бы там справился.

Когда он приехал в Германию, сказал мне, что там нагрузки сумасшедшие. Интенсивность тренировок очень высокая. Этот период в Леверкузене был для него адаптационным. К новому сезону он готовится уже по-другому. Я сейчас с ним разговаривал, он сказал мне, что приехал туда неготовым» (в интервью для YouTube-канал «Коммент. Шоу»).

Действительно, после российского чемпионата непросто перестроиться на более интенсивный немецкий. Вдобавок Азмун переболел коронавирусом перед трансфером в «Байер». Но в новом сезоне Германия, если верить словам Бердыева, должна была увидеть «подготовленного по-другому», настоящего Сердара — забивающего как машина.

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Однако неудачная серия Азмуна продолжилась и в сезоне-2022/2023. После первых пяти туров Бундеслиги у иранца нет результативных действий. Только в игре Кубка Германии с «Эльферсбергом» (3:4), выступающим в третьем дивизионе, Сердар отметился двумя голевыми передачами. Но ведь и этому сопернику не забил! Причём в трёх из шести матчей экс-зенитовец выходил в основе, действуя в паре с Шиком — все эти встречи «Байер» проиграл.

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По статистике InStat, за шесть матчей Азмун имел 11 голевых моментов — только в одной игре 2-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» иранец создал семь. Нанёс 10 ударов, в том числе четыре в створ. Иранцу просто дико не везёт! А может, мастерства не хватает при более высоких нагрузках? Так или иначе, реализация у Сердара нулевая. Нападающий не забивал даже тогда, когда промахнуться труднее, чем забить. Убегал один на один — попадал в штангу. Много раз бил головой из убойных позиций, выигрывая воздух за счёт своего сумасшедшего прыжка. Мяч летел то выше цели, то мимо, то в руки голкиперу. Традиционный уже кадр для трансляции игры чемпионата Германии: Азмун упускает верный шанс, хватается за голову и что-то недовольно бормочет под нос.

Начало нынешнего сезона получилось крайне неудачным для «Байера». Возможно, Сеоане захочет окончательно перейти на игру с одним центрфорвардом, и Азмун будет уже не напарником Шика, а сменщиком. Получая всё меньше игрового времени. Похоже, уход из «Зенита» в «Байер» был ошибкой иранца. Если Сердар не собирался оставаться в РПЛ, то стоило, скорее, принимать предложение «Лиона», где его видели основным нападающим и доверяли бы больше, чем в Леверкузене.

Автор: Анатолий Романов

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