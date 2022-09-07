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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско уволен с поста главного тренера «Лейпцига»

Главный тренер клуба «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско уволен со своей должности, сообщает клубная пресс-служба.

РБ Лейпциг
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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что в прошлом сезоне «Лейпциг» под руководством Джесси Марша также неудачно стартовал и руководство клуба терпело до декабря. На этот раз боссы «быков» не стали давать тренеру столько времени на исправление ситуации. У руководства немецкого клуба уже есть первый кандидат на должность Тедеско. Новым наставником команды может стать бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе.

Напомним, «Лейпциг» набрал пять очков в пяти матчах Бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице. Вчера, 6 сентября, команда уступила донецкому «Шахтёру» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Ранее Тедеско возглавлял московский «Спартак».

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