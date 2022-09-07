«Челси» уволил главного тренера Томаса Тухеля.

«От имени всех сотрудников ФК “Челси” клуб хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его тренерскому штабу за все их усилия во время работы в клубе», — говорится в сообщении.

Отметим, что Томас Тухель возглавлял «Челси» с 2021 года. За это время он выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Увольнение специалиста произошло на фоне поражения команды в стартовом матче Лиги чемпионов от загребского «Динамо».