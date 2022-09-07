Тухель уволен из «Челси». Летом ему купили игроков на 282 млн

В заявлении отмечается, что к ближайшим матчам лондонцев будет готовить оставшийся тренерский штаб. Других заявлений клуб не будет делать до назначения нового наставника.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 г. и в том же сезоне стал победителем Лиги чемпионов. Также с Тухелем лондонцы выиграли Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 г. специалист был признан тренером года по версиям ФИФА и УЕФА.

В чемпионате Англии 2021/22 «Челси» занял третье место. После шести туров нынешнего сезона лондонцы набрали 10 очков и идут на шестом месте в таблице.

Накануне, 6 сентября, «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов (0:1).

До «Челси» Тухель возглавлял немецкие «Майнц» и «Боруссию» Дортмунд, а также французский ПСЖ. С «Боруссией» он выиграл Кубок Германии, с парижской командой — два чемпионата, Кубок, два Суперкубка Франции и Кубок французской лиги.

Этим летом у «Челси» сменился владелец: российский олигарх Роман Абрамович в связи с санкциями вынужден был продать клуб консорциуму бизнесменов.

В летнее трансферное окно-2022 «Челси» установил рекорд Английской премьер-лиги, потратив на новичков почти 282 млн евро.