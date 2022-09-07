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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы кандидаты на пост главного тренера «Челси»

Названы кандидаты на пост главного тренера «Челси» после ухода Томаса Тухеля.

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Источник: AP 2022

По информации Sky Sports, клуб проведет переговоры с бывшим тренером ПСЖ Маурисио Почеттино и экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом. Также на пост главного тренера «Челси» рассматривается Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон».

Ранее 7 сентября английский клуб уволил Тухеля. «Томас займет заслуженное место в истории клуба после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира», — гласит заявление лондонцев.

6 сентября «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. В таблице Английской премьер-лиги после шести туров лондонцы занимают 6-е место, имея в активе три победы при двух поражениях и одной ничьей.

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