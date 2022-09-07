Названы кандидаты на пост главного тренера «Челси»

По информации Sky Sports, клуб проведет переговоры с бывшим тренером ПСЖ Маурисио Почеттино и экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом. Также на пост главного тренера «Челси» рассматривается Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон».

Ранее 7 сентября английский клуб уволил Тухеля. «Томас займет заслуженное место в истории клуба после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира», — гласит заявление лондонцев.