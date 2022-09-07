Сорвался переезд экс-тренера европейской сборной в КПЛ. Известны причины

Источник: АБФФ

Руководство клуба из Туркестана рассматривало кандидатуру 58-летнего специалиста, однако решило не рисковать. В «Туране» посчитали, что за оставшееся время Криушенко не успеет освоиться в КПЛ, что в условиях борьбы за выживание — огромный риск.

Команда занимает одиннадцатое место в таблице, а разница с зоной вылета составляет всего одно очко.

Ранее «Туран» отказался возглавить казахстанец Константин Горовенко, сезон начинавший в качестве наставника «Атырау».

Криушенко известен на родине по работе с минским «Динамо», БАТЭ и сборной Беларуси. В 2010 году выводил «Сибирь» (Новосибирск) в финал Кубка России и в еврокубки. Последним местом работы Криушенко был клуб из Индонезии — «ТИРА-Персикабо».