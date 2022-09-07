Сорвался переезд экс-тренера европейской сборной в КПЛ. Известны причины
Известный белорусский тренер Игорь Криушенко мог возглавить «Туран», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известный белорусский тренер Игорь Криушенко мог возглавить «Туран», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Руководство клуба из Туркестана рассматривало кандидатуру 58-летнего специалиста, однако решило не рисковать. В «Туране» посчитали, что за оставшееся время Криушенко не успеет освоиться в КПЛ, что в условиях борьбы за выживание — огромный риск.
Команда занимает одиннадцатое место в таблице, а разница с зоной вылета составляет всего одно очко.
Ранее «Туран» отказался возглавить казахстанец Константин Горовенко, сезон начинавший в качестве наставника «Атырау».
Криушенко известен на родине по работе с минским «Динамо», БАТЭ и сборной Беларуси. В 2010 году выводил «Сибирь» (Новосибирск) в финал Кубка России и в еврокубки. Последним местом работы Криушенко был клуб из Индонезии — «ТИРА-Персикабо».
Ранее кандидатуру Криушенко рассматривали в «Астане», однако сделали выбор в пользу россиянина Андрея Тихонова.