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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:01 (мск), источник: Vesti.kz

В КПЛ произошла очередная тренерская отставка

Главный тренер ФК «Мактаарал» Андрей Ферапонтов покинул свой пост, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

МактааралЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Мактаарал"

Расторжение договора произошло по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил специалиста.

На данный момент «Мактаарал» занимает последнее, 14-е место в КПЛ.

Напомним, что ранее в КПЛ случались и другие тренерские отставки. Так, Александр Москаленко покинул «Тобол», Курбан Бердыев — «Кайрат», Владимир Муханов — «Актобе», Владимир Мазяр — «Акжайык», Владимир Газзаев, а затем Сергей Когай — «Туран», Магомед Адиев ушел из «Шахтера» в сборную Казахстана, Андрей Карпович сменил «Кызыл-Жар» на «Актобе», а Константин Горовенко покинул «Атырау».

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