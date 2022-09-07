В КПЛ произошла очередная тренерская отставка

Напомним, что ранее в КПЛ случались и другие тренерские отставки. Так, Александр Москаленко покинул «Тобол», Курбан Бердыев — «Кайрат», Владимир Муханов — «Актобе», Владимир Мазяр — «Акжайык», Владимир Газзаев, а затем Сергей Когай — «Туран», Магомед Адиев ушел из «Шахтера» в сборную Казахстана, Андрей Карпович сменил «Кызыл-Жар» на «Актобе», а Константин Горовенко покинул «Атырау».