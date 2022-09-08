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10:40 (мск), источник: Sports.Ru

125,5 млн фунтов — столько «Челси» выплатил уволенным тренерам. Тухель — в топ-3

Больше всех заработал Моуринью.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

«Челси» расстался с Томасом Тухелем. Кристиан Фальк писал, что Тодд Боэли уволил Тухеля со словами: «Мы хотим начать все с чистого листа». Томас был удивлен и шокирован.

Тухель — 14 тренер, пришедший в клуб при Романе Абрамовиче и первый, уволенный при новых владельцах. Общая черта почти всех уходов — огромные компенсации за разрыв контракта.

Компенсации уволенным тренерам «Челси»

ТренерДата отставкиКомпенсация (в млн фунтов)
Клаудио Раньеримай 20046
Жозе Моуриньюдекабрь 200723.1
Авраам Грантмай 20085.2
Луис Фелипе Сколарифевраль 200912.6
Карло Анчелоттимай 20116
Андре Виллаш-Боашмарт 201212
Роберто Ди Маттеоноябрь 201210.7
Жозе Моуриньюдекабрь 20158.3
Антонио Контеиюль 201826.6
Фрэнк Лэмпардянварь 20212
Томас Тухельсентябрь 202213

• Только три тренера ушли без компенсации: Рафаэль Бенитес (май 2013-го), Гус Хиддинк (май 2016-го) и Маурицио Сарри (июль 2019-го). Бенитес и Сарри брали с «Челси» Лигу Европы.

• Томас Тухель обошел Виллаша-Боаша, Ди Маттео и Сколари — больше немца за увольнение получили только Моуринью и Конте. Daily Mail писал, что еще 2 млн фунтов получит штаб Тухеля.

• Среди тренеров, которые получили деньги за увольнения, без трофеев ушли Раньери, Грант, Сколари, Виллаш-Боаш и Лэмпард.

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