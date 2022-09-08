125,5 млн фунтов — столько «Челси» выплатил уволенным тренерам. Тухель — в топ-3
Больше всех заработал Моуринью.
Больше всех заработал Моуринью.
«Челси» расстался с Томасом Тухелем. Кристиан Фальк писал, что Тодд Боэли уволил Тухеля со словами: «Мы хотим начать все с чистого листа». Томас был удивлен и шокирован.
Тухель — 14 тренер, пришедший в клуб при Романе Абрамовиче и первый, уволенный при новых владельцах. Общая черта почти всех уходов — огромные компенсации за разрыв контракта.
|Тренер
|Дата отставки
|Компенсация (в млн фунтов)
|Клаудио Раньери
|май 2004
|6
|Жозе Моуринью
|декабрь 2007
|23.1
|Авраам Грант
|май 2008
|5.2
|Луис Фелипе Сколари
|февраль 2009
|12.6
|Карло Анчелотти
|май 2011
|6
|Андре Виллаш-Боаш
|март 2012
|12
|Роберто Ди Маттео
|ноябрь 2012
|10.7
|Жозе Моуринью
|декабрь 2015
|8.3
|Антонио Конте
|июль 2018
|26.6
|Фрэнк Лэмпард
|январь 2021
|2
|Томас Тухель
|сентябрь 2022
|13
• Только три тренера ушли без компенсации: Рафаэль Бенитес (май 2013-го), Гус Хиддинк (май 2016-го) и Маурицио Сарри (июль 2019-го). Бенитес и Сарри брали с «Челси» Лигу Европы.
• Томас Тухель обошел Виллаша-Боаша, Ди Маттео и Сколари — больше немца за увольнение получили только Моуринью и Конте. Daily Mail писал, что еще 2 млн фунтов получит штаб Тухеля.
• Среди тренеров, которые получили деньги за увольнения, без трофеев ушли Раньери, Грант, Сколари, Виллаш-Боаш и Лэмпард.