125,5 млн фунтов — столько «Челси» выплатил уволенным тренерам. Тухель — в топ-3

«Челси» расстался с Томасом Тухелем. Кристиан Фальк писал, что Тодд Боэли уволил Тухеля со словами: «Мы хотим начать все с чистого листа». Томас был удивлен и шокирован.

Тухель — 14 тренер, пришедший в клуб при Романе Абрамовиче и первый, уволенный при новых владельцах. Общая черта почти всех уходов — огромные компенсации за разрыв контракта.

Компенсации уволенным тренерам «Челси» Тренер Дата отставки Компенсация (в млн фунтов) Клаудио Раньери май 2004 6 Жозе Моуринью декабрь 2007 23.1 Авраам Грант май 2008 5.2 Луис Фелипе Сколари февраль 2009 12.6 Карло Анчелотти май 2011 6 Андре Виллаш-Боаш март 2012 12 Роберто Ди Маттео ноябрь 2012 10.7 Жозе Моуринью декабрь 2015 8.3 Антонио Конте июль 2018 26.6 Фрэнк Лэмпард январь 2021 2 Томас Тухель сентябрь 2022 13

• Только три тренера ушли без компенсации: Рафаэль Бенитес (май 2013-го), Гус Хиддинк (май 2016-го) и Маурицио Сарри (июль 2019-го). Бенитес и Сарри брали с «Челси» Лигу Европы.

• Томас Тухель обошел Виллаша-Боаша, Ди Маттео и Сколари — больше немца за увольнение получили только Моуринью и Конте. Daily Mail писал, что еще 2 млн фунтов получит штаб Тухеля.