Марко Розе стал главным тренером футбольного клуба «Лейпциг»

ТАСС, 8 сентября. Руководство германского футбольного клуба «Лейпциг» назначило немца Марко Розе на пост главного тренера. Об этом в четверг сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 45-летним тренером рассчитан до 2024 года. На этом посту Розе сменит Доменико Тедеско, который покинул команду 7 сентября. Тедеско возглавлял «Лейпциг» с декабря 2021 года.

Также сообщается, что должности помощников тренера займут Александр Циклер, Франк Гайдек и Марко Курт.