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14:20 (мск), источник: ТАСС

Марко Розе стал главным тренером футбольного клуба «Лейпциг»

Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года.

ЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 8 сентября. Руководство германского футбольного клуба «Лейпциг» назначило немца Марко Розе на пост главного тренера. Об этом в четверг сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 45-летним тренером рассчитан до 2024 года. На этом посту Розе сменит Доменико Тедеско, который покинул команду 7 сентября. Тедеско возглавлял «Лейпциг» с декабря 2021 года.

Также сообщается, что должности помощников тренера займут Александр Циклер, Франк Гайдек и Марко Курт.

Последним клубом Розе была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с лета 2021 года и покинул 20 мая 2022-го. Под руководством Розе «Боруссия» заняла второе место в чемпионате Германии. Также Розе был главным тренером германских «Локомотива» из Лейпцига и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, а также австрийского «Зальцбурга».

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