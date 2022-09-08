Марко Розе стал главным тренером футбольного клуба «Лейпциг»
Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года.
Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года.
ТАСС, 8 сентября. Руководство германского футбольного клуба «Лейпциг» назначило немца Марко Розе на пост главного тренера. Об этом в четверг сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 45-летним тренером рассчитан до 2024 года. На этом посту Розе сменит Доменико Тедеско, который покинул команду 7 сентября. Тедеско возглавлял «Лейпциг» с декабря 2021 года.
Также сообщается, что должности помощников тренера займут Александр Циклер, Франк Гайдек и Марко Курт.
Последним клубом Розе была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с лета 2021 года и покинул 20 мая 2022-го. Под руководством Розе «Боруссия» заняла второе место в чемпионате Германии. Также Розе был главным тренером германских «Локомотива» из Лейпцига и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, а также австрийского «Зальцбурга».