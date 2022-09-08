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18:31 (мск), источник: ТАСС

Грэм Поттер стал главным тренером футбольного клуба «Челси»

Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарьЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 8 сентября. Англичанин Грэм Поттер назначен на пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Челси». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет. С 2019 года Поттер возглавлял английский «Брайтон».

После поражения в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от загребского «Динамо» (0:1) «Челси» расторг контракт с немцем Томасом Тухелем. Он возглавлял команду с января 2021 года. Под его руководством «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Поттеру 47 лет, до «Брайтона» он тренировал валлийский «Суонси» и шведский «Эстерсунд».

«Челси» занимает шестое в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 10 очков в шести матчах.

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