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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Брайтона» Лаллана будет играющим тренером команды

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана будет играющим тренером команды в связи с уходом бывшего наставника «чаек» Грэма Поттера в «Челси».

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Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

До этого Лаллана выступал за «Ливерпуль». Хавбек перешёл в стан мерсисайдцев из «Саутгемптона» летом 2014 года за € 31 млн. С тех пор английский полузащитник провёл за красных 178 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи.

Напомним, вчера стало известно, что «Челси» уволил Томаса Тухеля с должности главного тренера. После шести туров чемпионата Англии синие занимают шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский клуб неожиданно проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1.

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