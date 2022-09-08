Полузащитник «Брайтона» Лаллана будет играющим тренером команды

До этого Лаллана выступал за «Ливерпуль». Хавбек перешёл в стан мерсисайдцев из «Саутгемптона» летом 2014 года за € 31 млн. С тех пор английский полузащитник провёл за красных 178 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи.