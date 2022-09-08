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8 сентября, источник: Sports.Ru

АПЛ может перенести ближайшие матчи из-за смерти Елизаветы II

Матчи 7-го тура АПЛ могут быть перенесены из-за смерти Елизаветы II.

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Источник: Reuters

В Великобритании в рамках траурной процедуры в связи с кончиной королевы в силу вступает ряд протоколов, которые затрагивают в числе прочих спортивные мероприятия.

АПЛ будет принимать решение о проведении предстоящих игр согласно рекомендациям Министерства культуры, СМИ и спорта (DCMS).

Решение пока не принято, однако отмечается, что в любом случае будут перенесены спортивные события, дата проведения которых совпадет с датой похорон Елизаветы II.

Daily Star отмечает, что руководство АПЛ вряд ли захочет проводить ближайшие матчи, учитывая то, что первые игры 7-го тура состоятся днем 10 сентября, то есть менее чем через двое суток.

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