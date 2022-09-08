АПЛ может перенести ближайшие матчи из-за смерти Елизаветы II

В Великобритании в рамках траурной процедуры в связи с кончиной королевы в силу вступает ряд протоколов, которые затрагивают в числе прочих спортивные мероприятия.

АПЛ будет принимать решение о проведении предстоящих игр согласно рекомендациям Министерства культуры, СМИ и спорта (DCMS).

Решение пока не принято, однако отмечается, что в любом случае будут перенесены спортивные события, дата проведения которых совпадет с датой похорон Елизаветы II.