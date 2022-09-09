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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин дал совет российским футболистам: Хочешь прогрессировать — нужно уезжать

Полузащитник «Монако» в интервью «СЭ» заявил, что лучше попробовать уехать и поиграть в Европе, чем не попробовать.

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Источник: Reuters

— У тебя с детства была мечта играть в Европе, ты ее реализовал. А многие российские игроки, у которых изначально та же мечта, на это не решаются и остаются в зоне комфорта. Что бы ты, пятый сезон играя во Франции, сказал и им, и подрастающим юным футболистам?

— Если человеку нравится играть в России, его устраивает зарплата и комфорт в родной стране, — тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, — таков его выбор. Но если он хочет прогрессировать, — конечно, нужно уезжать. Безоговорочно. Тут даже спорить не о чем.

— А если он хочет, но боится?

— Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь. Да, в Европе может не получиться — посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку. Ничего страшного — вернешься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого! Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть.

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