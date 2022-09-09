«Галатасарай» объявил об аренде Икарди

За парижан Икарди провёл в общей сложности 92 матча, забил 38 мячей и отдал 10 голевых передач. До перехода во французский клуб нападающий провёл шесть сезонов в миланском «Интере» — за «нерадзурри» у него 219 игр, 124 гола и 29 результативных передач.