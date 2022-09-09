ФИФА, УЕФА и АПЛ выразили соболезнования по поводу смерти Елизаветы II

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

«Кончина Ее Величества королевы Елизаветы II — это огромная потеря для футбола, нашего общества и всего мира. Королева присутствовала при самом гордом футбольном моменте Англии, когда она вручила трофей Жюля Риме Бобби Муру после победы на чемпионате мира по футболу 1966 года на родной земле. Королева активно покровительствовала футболу в Соединенном Королевстве и поддерживала наш вид спорта во всем Содружестве. Мы мыслями с королевской семьей в это трудное время», — сказал глава ФИФА Джанни Инфантино, которого цитирует официальный сайт организации.

«УЕФА и европейский футбол глубоко опечалены кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II, одной из самых уважаемых личностей в мире. Наши мысли с ее семьей, президентом Футбольной ассоциации Англии принцем Уильямом, а также с гражданами Великобритании и Британского Содружества», — приводит официальный сайт УЕФА слова президента организации Александера Чеферина.

Соболезнования выразила Английская футбольная премьер-лига в официальном Twitter: «Премьер-лига глубоко опечалена известием о кончине Ее Величества Королевы Елизаветы II. Наши мысли и соболезнования обращены к королевской семье и всему миру, оплакивающим потерю Ее Величества».