В Великобритании из-за смерти Елизаветы II отменили некоторые спортивные мероприятия
Руководство Английской премьер-лиги примет решение о порядке проведения матчей национального чемпионата после консультаций с правительством.
Руководство Английской премьер-лиги примет решение о порядке проведения матчей национального чемпионата после консультаций с правительством.
ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Некоторые спортивные мероприятия, которые должны были пройти в Великобритании в пятницу, отменили из-за смерти королевы Елизаветы II.
Совет по крикету Англии и Уэльса сообщил на своей странице в Twitter об отмене матча между мужскими сборными Англии и ЮАР. Аналогичное решение приняли организаторы турнира Профессиональной ассоциации гольфистов и Кубка Англии по регби. При этом вечером 8 сентября на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» в рамках группового этапа Лиги Европы. Он начался с минуты молчания в память о Елизавете II.
Как сообщила газета The Independent, руководство Английской премьер-лиги примет решение о порядке проведения матчей национального чемпионата после консультаций с правительством и спортивными властями.
Букингемский дворец 8 сентября объявил о смерти Елизаветы II. Королева, правившая 70 лет и семь месяцев — дольше всех в истории Великобритании, умерла в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III.