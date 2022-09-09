В Великобритании из-за смерти Елизаветы II отменили некоторые спортивные мероприятия

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Некоторые спортивные мероприятия, которые должны были пройти в Великобритании в пятницу, отменили из-за смерти королевы Елизаветы II.

Совет по крикету Англии и Уэльса сообщил на своей странице в Twitter об отмене матча между мужскими сборными Англии и ЮАР. Аналогичное решение приняли организаторы турнира Профессиональной ассоциации гольфистов и Кубка Англии по регби. При этом вечером 8 сентября на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» в рамках группового этапа Лиги Европы. Он начался с минуты молчания в память о Елизавете II.

Как сообщила газета The Independent, руководство Английской премьер-лиги примет решение о порядке проведения матчей национального чемпионата после консультаций с правительством и спортивными властями.