Ученые открыли новый вид паука — «фаната» «Барселоны»

Исследовательница из Новосибирска обнаружила новый вид паука-скакунчика в испанской Андалусии совместно с коллегами Альваро Перес-Гомесом (Университет Кадис) и Иньиго Санчес-Гарсией (Зооботанический сад города Херес). Паука назвали Phlegra blaugrana. Статья об открытии опубликована в издании Zootaxa.

«Самцы нового вида из семейства пауков-скакунчиков Salticidae отличаются яркой и необычной окраской — бархатисто-черным брюшком с густой бахромой по краю и красно-синим “шевроном” посередине. По цветам этого “шеврона” паук и получил название. Blaugrana (сине-гранатовый) — одно из популярных прозвищ футбольной сборной “Барселона”, у которой на форме есть чередующиеся красно-синие полосы», — говорится в сообщении.

Авторы этой статьи также впервые дали подробное описание брачного поведения пауков нового вида. Так, самец Phlegra blaugrana, подходя к самке, резко поднимает брюшко вверх, как павлин, и демонстрирует красивую окраску в обрамлении черных «перьев» (густых волосков). При этом он «ритмично подергивает передней парой ног и педипальпами, как бы уговаривая самку спариться».

При этом ученые отметили, что самки этого вида выглядят достаточно неприметно, поскольку имеют криптическую (защитную) окраску, которая делает их незаметными для врагов или добычи.

«У пауков-скакунчиков вообще достаточно сложное поведение ухаживания. Самцы танцуют перед самками, и каждый танец видоспецифичен, то есть самка другого вида не отреагирует на движения чужого самца и даже может попытаться его съесть, приняв за добычу», — отмечает Азаркина.