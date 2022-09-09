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13:39 (мск), источник: Sport24

Спортдиректор «Наполи»: «Рубин» просил у нас 30 млн за Хвичу, и мы прекратили контакты еще до начала переговоров

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал, что клуб мог еще раньше подписать Хвичу Кварацхелию, но неаполитанцев отпугнула сумма, которую запросил «Рубин» за грузинского полузащитника.

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Источник: Reuters

В итоге «Наполи» выкупил Кварацхелию у батумского «Динамо».

«В первый раз я увидел Хвичу на видео, когда был самый разгар карантина. Мы смотрели его вместе с Гаттузо, и игрок сразу нам понравился. Помню, мы звонили Каладзе, чтобы узнать о нем больше. Он выступал за “Локомотив”, что неудивительно, но в “Рубине” дела у него шли получше.

За него у нас просили 30 миллионов евро, так что мы прекратили контакты еще до начала переговоров. Мы подписывали Осимхена и не могли так много выделить на Хвичу.

Но он остался в моей голове. Когда в феврале он вернулся в Грузию в батумское “Динамо”, мы отправились туда с контрактом и сошлись на сумме трансфера в 10 миллионов евро», — сказал Джунтоли Corriere dello Sport.

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