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13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи АПЛ перенесены из-за траура по поводу смерти королевы Елизаветы II

Матчи чемпионата Англии перенесены из-за траура по поводу смерти королевы Елизаветы II.

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Источник: Reuters

Встречи седьмого тура чемпионата Англии по футболу отложены из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II, сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Все наши клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и верной службе Ее Величества нашей стране. Она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие жизни, полной самоотверженности. Это время печали не только нашего народа, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею, и мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине», — заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

Игры тура должны были пройти 10, 11 и 12 сентября. Новые даты проведения матчей будут сообщены дополнительно.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг на 97-м году жизни.

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