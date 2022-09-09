Матчи АПЛ перенесены из-за траура по поводу смерти королевы Елизаветы II

«Все наши клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и верной службе Ее Величества нашей стране. Она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие жизни, полной самоотверженности. Это время печали не только нашего народа, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею, и мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине», — заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.