Из-за похорон Елизаветы II матчи 8-го тура АПЛ тоже могут перенести. Есть опасения, что не хватит полиции

По данным The Telegraph, игры, которые должны состояться на следующих выходных, тоже могут перенести из-за опасений, связанных с невозможностью обеспечить безопасность на матчах. Большие силы полиции будут задействованы для организации похорон Елизаветы II.

В связи с этим могут быть перенесены матчи, которые должны пройти в Лондоне на следующих выходных. Возможен и вариант, при котором перенесены будут все игры 8-го тура АПЛ.

Ожидается, что похороны Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября. Вероятно, из-за этого в Лондон приедет большое количество людей — включая лидеров государств и политиков.