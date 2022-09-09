Роналду отреагировал на смерть Елизаветы II

«Сейчас идет мой восьмой сезон в Англии. Все эти годы я чувствовал бесконечную любовь Великобритании к своей королеве. Я отдаю дань уважения ее памяти и скорблю об этой невосполнимой потере вместе со страной, которую я научился называть домом», — написал Роналду. Он также выразил соболезнования королевской семье.

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Карл III. Он будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

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