«Нелепое решение»: в Англии осудили отмену матчей из-за смерти Елизаветы II

С критикой решения выступил телеведущий Пирс Морган. Он считает, что лучшим решением было бы почтить память Королевы на футбольных матчах, нежели отменять их.
«Нелепое решение. Спортивные мероприятия должны продолжаться. Во-первых, королева любила спорт. Во-вторых, было бы здорово увидеть и услышать огромные толпы людей, поющих национальный гимн в честь Ее Величества, как это великолепно сделали болельщики “Вест Хэма”», — приводит его слова Daily Mail.
Мнение Моргана поддержали многие футболисты, включая бывших игроков сборной Англии Гари Невилла и Питера Крауча. С соответствующим заявлением выступила британская Ассоциация футбольных болельщиков.
В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии на 97-м году жизни.