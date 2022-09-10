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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нелепое решение»: в Англии осудили отмену матчей из-за смерти Елизаветы II

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Английская футбольная общественность выразила недовольство переносом матчей седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) в связи с кончиной Королевы Великобритании Елизаветы II.

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Источник: AFP 2022

С критикой решения выступил телеведущий Пирс Морган. Он считает, что лучшим решением было бы почтить память Королевы на футбольных матчах, нежели отменять их.

«Нелепое решение. Спортивные мероприятия должны продолжаться. Во-первых, королева любила спорт. Во-вторых, было бы здорово увидеть и услышать огромные толпы людей, поющих национальный гимн в честь Ее Величества, как это великолепно сделали болельщики “Вест Хэма”», — приводит его слова Daily Mail.

Мнение Моргана поддержали многие футболисты, включая бывших игроков сборной Англии Гари Невилла и Питера Крауча. С соответствующим заявлением выступила британская Ассоциация футбольных болельщиков.

В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии на 97-м году жизни.

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