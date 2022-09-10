СМИ сообщают об интересе мадридского «Реала» к Кварацхелии
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов испанского «Реала», сообщает Fichajes.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов испанского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации испанского портала, руководство мадридского клуба рассматривает полузащитника в качестве замены Марко Асенсио. Испанский футболист, контракт которого истекает летом 2023 года, в нынешнем сезоне дважды выходил на поле со скамейки запасных.
Кварацхелия в марте перешел из казанского «Рубина» в грузинское «Динамо» (Батуми). Он приостановил контракт, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА). В апреле стало известно, что футболист подпишет контракт с «Наполи». В начале июля он официально присоединился к итальянской команде.
Кварацхелия в пяти матчах чемпионата Италии забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Он занимает второе место в списке бомбардиров турнира. Лидирует Марко Арнаутович из «Болоньи», на счету которого пять голов.