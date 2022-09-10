СМИ сообщают об интересе мадридского «Реала» к Кварацхелии

По информации испанского портала, руководство мадридского клуба рассматривает полузащитника в качестве замены Марко Асенсио. Испанский футболист, контракт которого истекает летом 2023 года, в нынешнем сезоне дважды выходил на поле со скамейки запасных.

Кварацхелия в марте перешел из казанского «Рубина» в грузинское «Динамо» (Батуми). Он приостановил контракт, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА). В апреле стало известно, что футболист подпишет контракт с «Наполи». В начале июля он официально присоединился к итальянской команде.