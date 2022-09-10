Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Бохум
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Брест
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Краснодар
41
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол
Севилья
23
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Сельта
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Штутгарт
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Байер
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Майнц
41
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Специя
10
Футбол. Премьер-лига
15:00
Химки
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Челси
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
16:00
Наполи
Специя
10
5.09
Торино
Лечче
10
5.09
Монца
Аталанта
02
5.09
Салернитана
Эмполи
22
4.09
Удинезе
Рома
40
4.09
Верона
Сампдория
21
4.09
Специя
Болонья
22
4.09
Кремонезе
Сассуоло
00
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
17:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщают об интересе мадридского «Реала» к Кварацхелии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов испанского «Реала», сообщает Fichajes.

Реал
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

По информации испанского портала, руководство мадридского клуба рассматривает полузащитника в качестве замены Марко Асенсио. Испанский футболист, контракт которого истекает летом 2023 года, в нынешнем сезоне дважды выходил на поле со скамейки запасных.

Кварацхелия в марте перешел из казанского «Рубина» в грузинское «Динамо» (Батуми). Он приостановил контракт, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА). В апреле стало известно, что футболист подпишет контракт с «Наполи». В начале июля он официально присоединился к итальянской команде.

Кварацхелия в пяти матчах чемпионата Италии забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Он занимает второе место в списке бомбардиров турнира. Лидирует Марко Арнаутович из «Болоньи», на счету которого пять голов.

 Нашему фигуристу запрещают выступать за Швейцарию. Русофобия или порядок?
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь