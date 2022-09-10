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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

17-летний Тель стал самым молодым автором гола у «Баварии» в бундеслиге

Нападающий «Баварии» Матис Тель отличился в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта».

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Таким образом, француз стал самым молодым автором гола за «Баварию» в бундеслиге в возрасте 17 лет и 136 дней.

Ранее Тель установил рекорд «Баварии» в бундеслиге, выйдя в стартовом составе. Нападающий в это межсезонье перешел из «Ренна».

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2:2
Первый тайм: 1:0
Штутгарт
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