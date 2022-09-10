17-летний Тель стал самым молодым автором гола у «Баварии» в бундеслиге
Нападающий «Баварии» Матис Тель отличился в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта».
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Нападающий «Баварии» Матис Тель отличился в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта».
Таким образом, француз стал самым молодым автором гола за «Баварию» в бундеслиге в возрасте 17 лет и 136 дней.
Ранее Тель установил рекорд «Баварии» в бундеслиге, выйдя в стартовом составе. Нападающий в это межсезонье перешел из «Ренна».